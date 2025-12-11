MAGIA DE LA 4T CONVIRTIÓ SALÓN DE BELLEZA EN CONTRATISTA MILLONARIA DE MEDICINAS Y UNIFORMES PARA LA GUARDIA NACIONAL: LORET DE MOLA

En un reporte para Latinus Investiga, el periodista Carlos Loret de Mola, dio a conocer que gracias a “la magia de la 4T”, un salón de belleza se convirtió en una empresa que le vende medicinas contra el cáncer y analgésicos al Gobierno y ha recibido contratos por más de mil millones de pesos, y también uniformes y mochilas para la Guardia Nacional.



En el expediente figuran nombres como Manuel Velasco, Víctor Álvarez Puga y Alejandro Murat, resaltó, y dio paso a un reportaje donde explican cómo se dio esta “evolución” en los gobiernos de Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum.



Inicialmente se llamaba “Creadora salón boutique S. A. de C. V.”, pero pasó a “Wala Servicios México S. A. de C. V.”, y tiene como dueño a Sebastián Felipe Rodríguez Robles, extesorero de Chiapas en el Gobierno de Manuel Velasco. La notaría que la registró es de Alejandro Murat, exgobernador de Oaxaca que renunció al PRI para volverse senador de Morena, y un socio es Víctor Manuel Álvarez Puga, a quien el Gobierno de la 4T acusa de ser uno de los principales factureros del país y contra quien hay una orden de aprehensión por d3lincuencia organizada y lavado de dinero y una más por defraudación fiscal, pero está detenido y bajo custodia en Estados Unidos por irregularidades en su último ingreso a esa nación.



En 2 años ha recibido más de mil millones de pesos en contratos del Gobierno Federal, sus oficinas son pequeñas en la colonia Del Valle de la Ciudad de México. En los 2 últimos meses de la Administración de AMLO empezó a recibir contratos, pero en el primer año de Claudia Sheinbaum se multiplicaron.