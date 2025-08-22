NOS ENGAÑÓ LAYDA, NO HA CONSTRUIDO NI UN CENTÍMETRO DE CAMINO SACA-COSECHAS: COMISARIO DE ITURBIDE

Campeche .- Eleazar Jesús Us Pech, comisario de la comunidad de Iturbide, en el Municipio de Hopelchén, denunció que de la gobernadora Layda Sansores sólo han recibido engaños y mentiras, pues al inicio de su sexenio prometió construir 150 kilómetros de caminos saca-cosechas, pero no ha hecho ni un centímetro.

VIDEO

Y puntualizó: “Hay un compromiso, hay un proyecto, que desde que entró la gobernadora (Layda Sansores) se comprometió con 150 kilómetros de caminos saca-cosecha a Iturbide, desde su campaña hizo ese compromiso y hasta le fecha de hoy no hay construido un solo centímetro”.

Los campesinos se quejan –agregó–, porque sus caminos están en pésimas condiciones, por lo cual no pueden acceder a sus cultivos ahorita que están las lluvias, para combatir plagas, sembrar o ver sus cultivos.

Dijo que en varias ocasiones han acudido a las oficinas de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, se han sentado a dialogar con su titular Ramón Ochoa por este tema, “que año con año se lo recordamos, y lo único que nos dice que para Iturbide hay un proyecto de 100 kilómetros, que entraría en el Plan Campeche, pero eso nos lo dijeron el año pasado, nos lo dijeron este año y va a venir el 2026, y si en cuatro años no hicieron los caminos no lo van hacer en los dos años que le quedan a la gobernadora”.

Us Pech reprobó esa actitud, y recordó que los gobiernos anteriores al de Layda Sansores, “cuando menos uno o dos kilómetros, pero se hacían los caminos saca-cosechas”, entonces ¿a dónde van esos recursos que anuncian en las comparecencias?