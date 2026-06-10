CÓDIGO CIVIL DEBE RECONOCER EL CONCUBINATO IGUALITARIO PARA GARANTIZARLE DERECHOS: LIGIA RODRÍGUEZ

Al exponer que el Código Civil sólo reconoce el concubinato entre parejas heterosexuales, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche, Ligia Rodríguez Mejía, explicó que presentó una propuesta en el Congreso para que esa figura incluya a personas del mismo sexo que decidan vivir como familia, para que ya no tengan obstáculos legales como acceder a la seguridad social.

Se busca que las parejas del mismo sexo tengan los mismos derechos sin que existan prejuicios, planteó, y prometió acompañamiento a quienes tienen 10 ó 20 años viviendo como forma de familia el concubinato, pues al no estar contemplada legalmente la figura igualitaria se ven impedidos de ejercer derechos, incluso cuando un integrante está hospitalizado al otro(a) no le bridan información, y tampoco pueden acceder a seguridad social.

Rodríguez Mejía afirmó que ahora toca al Congreso evaluar los estándares y argumentaciones de la iniciativa, pues en Campeche hay atraso en el tema, debido a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ya consideró inconstitucional mantener o no modificar la figura jurídica del concubinato para incluir a las parejas del mismo sexo.