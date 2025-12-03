¡SE CALIENTA LA SESIÓN! DIPUTADOS SE ENFRENTAN LUEGO DE QUE EL ALCALDE DE CARMEN NO LLEGÓ A DEFENDER SU PRESUPUESTO

¡Cinismo morenista! Dalila y Antonio discuten con Arce para tratar de evitar críticas a Pablo Gutiérrez por no comparecer, pero fracasan

La inasistencia del alcalde Pablo Gutiérrez Lazarus a la comparecencia para justificar su plan financiero del próximo, generó discusión entre los diputados mocista Paul Arce y la morenista Dalila Mata Pérez, quien a final de cuentas y pese al respaldo de su compañero de bancada Antonio Jiménez, tuvo que dar la palabra a los legisladores Pedro Armentía y Miguel Ángel Pool.

El diputado mocista Paul Arce pidió ceder la palabra a otros legisladores, sobre todo líderes de bancadas, para externar su punto de vista ante la inasistencia del alcalde Carmen, Pablo Gutiérrez Lazarus, para su programada comparecencia, ante lo cual la autoridad de Hopelchén, Hiram Aranda, adelantó su participación para exponer pormenores de su paquete financiero 2026.

Antonio Jiménez Gutiérrez propuso continuar con la comparecencia del edil chenero “para saber si vamos a reagendar el mismo de hoy la presentación del presidente (Pablo Gutiérrez)”.

Ante la insistencia de Paul Arce, retomó la palabra Mata Pérez para secundar a Jiménez Gutiérrez, ignorar al mocista y continuar el protocolo para la intervención de Hiram Aranda, sin embargo, tras “jaloneos, dimes y diretes”, rectificó y otorgó el uso de la palabra al coordinador parlamentario de MOCI, Pedro Armentía López, quien remarcó que con su negativa a presentarse, la autoridad carmelita le faltó al respeto al Poder Legislativo, que dictamina y tiene la facultad de analizar las leyes de ingresos de los Municipios, porque pudo enviar a alguien de su equipo.

Armentía López dijo no entender cómo un alcalde que pretende incrementar el costo de las licencias de funcionamiento, de suelo, cobrarle más a hoteles y comercios, incrementar el 70% de las multas a los ciudadanos carmelitas y 35 porcentual a los derechos de la vía pública, entre otras cosas, no se haya presentado dar un posicionamiento y asumir que eso no es de interés público, lo que no se justifica.

Acto seguido, el diputado priísta Miguel Ángel Pool Alpuche ofreció disculpas al alcalde chenero por lo acontecido.