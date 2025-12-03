miércoles, diciembre 3, 2025
LOS MIL MILLONES DE DEUDA SON UNA EMERGENCIA: LAYDA

En medio de críticas ciudadanas y de actores políticos, durante su pasado programa del martes la gobernadora Layda Sansores argumentó que su petición de deuda por mil millones de pesos “es sobrevivencia, es una emergencia”.

Expuso que al haberle reducido tanto el presupuesto a Campeche, sin dicho préstamo “no habrá empleo, ni vivienda, vamos a empezar a tener problemas muy serios, y ahora sí vamos a tener el descontento del pueblo”.

Y agregó: “Somos el presupuesto más bajo, con el Producto Interno Bruto más bajo del país (en 2026). Y no vamos a poder pedir mil millones cuando ahorita nos van a quitar 2,500 millones de pesos ¡Por favor, es sobrevivencia; es una emergencia!”, subrayó.

Vía: Visión Política Noticias.

