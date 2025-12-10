A LA BAJA PREFERENCIA A FAVOR DE MORENA PARA CONSERVAR LA GUBERNATURA: RUBRUM; MOCI TIENE TENDENCIA AL ALZA

De acuerdo con un ejercicio ciudadano de la empresa encuestadora Rubrum, información que da poder, realizado el 19 de noviembre pasado y donde plantea: “Si hoy fuera la elección a gobernador en el Estado de Campeche, ¿por cuál partido votaría?”, Morena obtuvo el 38.7%, Movimiento Ciudadano el 29.6 porcentual, PRI, 9.9; PAN, 5.3, y “aún no decide”, 16.5.

Sin embargo, el sondeo exhibe la tendencia a la baja en cuanto a preferencia hacia el partido oficial, pues en septiembre registró 44.2% y en octubre, 42.1, y en contraparte el apoyo al alza a favor de MOCI, que en septiembre obtuvo 25.4 y en octubre, 27.1.

Además, en medio de la ola de inseguridad enmarcada por ejecuciones, balaceras y robos, además de temas polémicos como la solicitud de deuda de mil millones de pesos a pagar en 20 años, el segmento “aún no decide” tiene comportamiento en crecimiento, ya que en septiembre registró 14.7% y en octubre, 15.7.

Por su parte, el PRI va a la baja con 10.2% en septiembre y 9.7 en octubre, al igual que el PAN con 5.5 en septiembre y 5.4 en octubre.