HABRÍA MUERTO EMPLEADO DE LA PLANTA DE GAS DE ATASTA AL CAERLE VÁLVULA EN EL PECHO; HERMETISMO EN PEMEX

Ciudad del Carmen.- Un trabajador de la empresa GPT habría perdido la vida dentro de la Planta de Proceso y Transporte de Gas de Atasta, luego de que una válvula le cayera directamente en el pecho.


De acuerdo con fuentes internas, en el complejo de Pemex prevalece el hermetismo tras el incidente, ocurrido a unas semanas de que se registrara una fuga en la misma instalación.


Hasta el momento no hay información oficial sobre lo sucedido.

