CONTINÚA EL PROCESO DE EXPROPIACIÓN DE TERRENOS PARA CONSTRUIR LA UNIVERSIDAD “CASTELLANOS”: LAYDA

¿POR QUÉ AFIRMÓ SARMIENTO QUE LA SEDE SERÁ SEYBA?

Aunque el exgobernador Alejandro “Alito” Moreno dio a conocer hace poco en el programa Atypical de Carlos Alazraki que ganó la demanda, la gobernadora Layda Sansores presumió que no se ha suspendido el procedimiento de expropiación de los terrenos que presuntamente le pertenecen al hoy dirigente nacional priísta, donde confirmó que se proyecta construir la Universidad “Rosario Castellanos”, con lo cual contradijo al secretario de Educación, Víctor Manuel Sarmiento Maldonado, quien la semana pasada anunció que la referida escuela tendrá como sede el Municipio de Seybaplaya. ¿Quién miente?