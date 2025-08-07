DECLARACIONES DE MADRES DE ACUSADOS DE VIOLACIÓN GRUPAL NO AFECTAN INVESTIGACIONES: FISCAL JACKSON

San Francisco de Campeche.- Abordado en las inmediaciones del Congreso del Estado, el fiscal general del Estado de Campeche, Jackson Villacís Rosado, afirmó que como Fiscalía tienen sus carpetas y sobre ella trabaja, por lo tanto, no afecta en nada lo que hayan declarado las madres de los acusados de violación grupal.



Reveló que aún no tienen ubicados a los otros dos jóvenes y tampoco hay información de que se vayan a entregar. Sin embargo, precisó puede haber estrategia legal, lo cual no afecta las investigaciones.



Respecto a Susan, dijo que mantiene contacto con su madre para seguimiento del caso.