LEY SABINA CAMPECHE ACUSA REPRESIÓN Y PERSECUCIÓN POLÍTICA CONTRA ACTIVISTA

La asociación Ley Sabina Campeche denunció presuntos actos de represión, intimidación y persecución política en contra de mujeres activistas, al manifestarse en la Ciudad de México para exigir justicia en favor de Aremi Gasca, fundadora de dicha organización en Campeche.

A través de un pronunciamiento, la agrupación señaló que privar de la libertad a una mujer por ejercer su derecho a la protesta no puede considerarse un acto de justicia, sino una muestra de represión por parte de quienes detentan el poder.

Sostuvo que cuando las autoridades responden con detenciones arbitrarias en lugar de atender las demandas ciudadanas, queda en evidencia una postura de confrontación frente a quienes exigen rendición de cuentas y respeto a los derechos humanos. Asimismo, advirtió que lo sucedido no debe verse como un hecho aislado, sino como un mensaje dirigido a las mujeres que se organizan, denuncian irregularidades y mantienen una postura crítica frente a situaciones que consideran injustas.

El colectivo recordó que la protesta social constituye un derecho legítimo y afirmó que exigir transparencia y responsabilidades a las autoridades no debe convertirse en motivo de sanciones o castigos. En su posicionamiento, la agrupación aseguró que continuará alzando la voz en defensa de las mujeres que enfrentan actos de represión, al considerar que ningún gobierno democrático debería temer a las expresiones de inconformidad de la ciudadanía.