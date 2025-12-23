EN LAS TRIPAS DEL JAGUAR: 23 DE DICIEMBRE DE 2025

LOS PENDIENTES DE LAYDA (1 DE 8).

¿Recuerda usted a Layda Sansores en sus Martes del Jaguar ofreciendo asesoría legal a cuanto trabajador era despedido, para que las empresas les paguen todas sus prestaciones de ley? Pues han pasado más de 18 meses desde que despidió a más de cien policías y aún sigue sin darles sus respectivas liquidaciones. ¿Por qué? Porque no predica con el ejemplo y miente siempre.

Recordemos que cientos de policías campechanos se organizaron para protestar contra la nefasta, ineficiente y corrupta titular de Seguridad, la guanajuatense Marcela Muñoz Martínez, quien los había mandado a repeler un motín en el penal de Kobén sin el equipamiento necesario para ello. En especial las Mujeres Valientes fueron violentadas por los reos, como consta en varios testimonios.

Al respecto ni la Comisión Estatal de Derechos Humanos, ni el Instituto de la Mujer se pronunciaron en contra de Muñoz Martínez, quien en todo momento gozó de la protección y el encubrimiento de Layda Sansores. Por cierto, este domingo el diario Uno más Uno publicó un reportaje que señala que Adán Augusto. López Hernández, el impune líder del huachicol fiscal y principal operador de la campaña de Sansores, permitió la expansión del cartel La Barredora en Tabasco, Chiapas, Campeche y Veracruz. ¿Podrá informar al respecto la gobernadora en su Jaguar?

SHEINBAUM FINANCIA DICTADURA CUBANA.

La presidente Claudia Sheinbaum no ha podido aclarar ninguno de los escándalos en los cuales se han visto involucrados sus líderes morenista. Por ejemplo, siguen impunes los líderes huachicoleros que cometieron el peor saqueo en la historia de México, así como el senador Adán Augusto López Hernández, acusado de ser el líder de La Barredora por el gobernador de Tabasco, Javier May, y el diputado Pedro Haces, por sus ligas con el extorsionador apodado el “Limones”.

Ahora se ha hecho público el saqueo a través de las Gasolinas del Bienestar, a través de la cual roban petróleo a Pemex para regalarlo a Cuba. La senadora Lilly Téllez condenó la complicidad de Sheinbaum porque “es perverso que financie al dictador de Cuba para que él y su élite se den vida de reyes. Usted sabe de los abusos contra los cubanos, que sobreviven en la miseria y son esclavos. Es inhumano que usted sea un verdugo cómplice del dictador”.

Pero lo peor es que con su negativa a rectificar el rumbo, la presidente Sheinbaum se ha convertido en cómplice de todas esas corruptelas que han salido a la luz. Así difícilmente podrá mejorar la economía de México, cuya deuda histórica se ha duplicado en los sexenios del rufián López Obrador y de ella.