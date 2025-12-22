lunes, diciembre 22, 2025
ENFERMERO MUERE Y ACOMPAÑANTE QUEDA GRAVE TRAS ACCIDENTE AL REGRESAR DE TRABAJAR

Candelaria.- Un enfermero perdió la vida y su acompañante resultó gravemente lesionado luego de un accidente carretero ocurrido cuando regresaban de su jornada laboral, en un tramo del municipio de Candelaria. El conductor fue identificado como José Alberto G. U., originario de la comunidad Adolfo López Mateos, quien manejaba una camioneta Toyota Hilux blanca y, al circular a la altura del poblado El Naranjito, entre esta localidad y la villa Quetzalcóatl, presuntamente se quedó dormido, lo que ocasionó que la unidad saliera del camino, derribara un alambrado y se impactara contra varios árboles, perdiendo la vida en el interior del vehículo.

En el mismo vehículo viajaba David N., quien fue rescatado y trasladado de emergencia al Hospital de Candelaria, donde se reporta en estado delicado. Al lugar acudió personal de la Vicefiscalía para llevar a cabo las diligencias correspondientes y el levantamiento de evidencias, con el objetivo de esclarecer las causas del accidente.

