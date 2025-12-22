EN REDES: ERICK REYES ES POCO HOMBRE POR INSULTAR A SU DIRIGENTA NACIONAL LUISA ALCALDE: MEDINA

“MUY GRAVE QUE NADIE DE #MORENA LO PUSO EN SU LUGAR”

El presidente del Comité Directivo Estatal del PRI, Ricardo Miguel Medina Farfán, llamó poco hombre al dirigente estatal de Morena en Campeche, el chilango Erick Reyes León, por insultar (dijo que se hace pendeja con el proceso de desafuero de Alito) a su dirigente nacional (Luisa María Alcalde Luján), ya que ningún varón “tiene el derecho de expresarse así de una mujer”, lo que además es un grave ejemplo para los militantes del partido guinda.



Es muy grave, subrayó, porque es dirigente estatal morenista, y peor aún que nadie de Morena haya salido simplemente a responderle, a ponerlo en su lugar y decirle finalmente que está mal con eso que está diciendo.

Medina Farfán sentenció: “Es un grave ejemplo de algo que no debe ocurrir en la política, y menos por un tipo que ni siquiera es de Campeche y que simplemente viene a agraviar y hacer de sus desmanes aquí en nuestro Estado”.