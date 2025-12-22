DETECTARON CLONACIÓN EN REEMPLACAMIENTOS PASADOS PERO CON LAS NUEVAS PLACAS YA NO SERÁ POSIBLE, ASEGURAN

El administrador general del Servicio de Administración Fiscal del Estado, Julio Camacho Galán, reconoció que en reemplacamientos anteriores se detectaron placas clonadas. Informó que el programa de reemplacamiento vehicular previsto para 2026 incorporará láminas con mecanismos avanzados de seguridad para evitar su falsificación y clonación, y El funcionario explicó que el reemplacamiento se lleva a cabo cada tres años, por lo que esta administración ya ha realizado dos procesos de cambio de placas. En ese contexto, admitió que fue durante estos periodos cuando se detectaron irregularidades, situación que ahora buscan corregir con nuevas tecnologías de seguridad.

Camacho Galán detalló que las nuevas placas contarán con dos niveles de protección: elementos de identificación rápida para personal de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana, y mecanismos adicionales destinados a peritos especializados de la Fiscalía General del Estado.

Entre las características visibles para la ciudadanía, destacó una cintilla con prensa 3D ubicada en el centro de la placa, con un diseño en espiral que permite su verificación a simple vista. Añadió que no se difundirán todas las especificaciones técnicas por razones de seguridad, aunque aseguró que varias de estas medidas no pueden ser clonadas.

Asimismo, explicó que el número de serie de cada placa estará vinculado al sistema tributario estatal, lo que permitirá la emisión de documentos oficiales, como la tarjeta de circulación, en papel seguro. Cualquier alteración en la placa impediría la generación válida de dichos documentos.