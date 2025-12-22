NO LA QUIEREN

La gobernadora de Campeche, Layda Sansores San Román, se ubica en el lugar 28 a nivel nacional en aprobación ciudadana, con apenas 39.2 por ciento de respaldo.

Dos encuestas nacionales ratifican a la gobernadora de Campeche, Layda Elena Sansores, como una de las peores del país. Dudan de su honestidad y en el rubro del desempeño la calificación es reprobatoria. Más del 60 por ciento de los campechanos no están con ella.

No sorprenden esas calificaciones si recordamos que Sansores ganó la elección con apenas el 33 por ciento de los votos. El otro 67 por ciento de los ciudadanos que fue a sufragar, no la consideró apta para gobernar Campeche. Y vaya que no se equivocaron.

El estudio también expone una evaluación negativa en el rubro de honestidad, donde Sansores obtiene una calificación de 4.8 sobre 10. En este indicador, 61.6 por ciento de los encuestados manifiesta desacuerdo con su honestidad, frente a 34.2 por ciento que la avala.

Otra encuesta nacional, elaborada por el Centro de Investigación en Prospectiva y Estudios Sociopolíticos (CRIPESO), volvió a ubicar a la mandataria campechana, entre las de menor aprobación ciudadana en el país. En el Ranking Nacional correspondiente a diciembre de 2025, aparece en el lugar 28 de 32, con apenas 42.42 por ciento de aprobación.

Estos estudios confirman lo que es el sentir general del campechano. Podría afirmarse que del 33 por ciento de los votantes que optaron por ella en 2021, más de la mitad están arrepentidos. No hay resultados, se ha elevado la incidencia delictiva, el crecimiento económico es nulo y hasta deficitario, abundan los casos de corrupción, y la mayoría de sus colaboradores cercanos son gente de fuera con lo que demuestra su desprecio hacia los profesionistas del terruño.

Tampoco sorprende que algunas encuestas le concedan ventaja al partido de la gobernadora en las preferencias electorales. Influyen otros factores en esta evaluación, principalmente los programas sociales, que ha derivado en clientelismo electoral, pero también hay que dar seguimiento a la cifra de indecisos, o de gente que no dice por quién votaría.

En un proceso en donde el Estado va derramar cientos de millones de pesos para garantizar el triunfo de su partido, los indecisos pueden marcar la diferencia.

Pero lo que los sondeos de LaEncuesta.mx y Cripeso confirman, es que Layda Sansores no le abona a su causa. Por el contrario, es un lastre, y por tanto no tiene derecho a imponer a su sucesor (a). Pero de eso hablaremos en otra entrega.