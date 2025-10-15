TÓMELO CON CALMA: CLAUDIA SHEINBAUM AL FRENTE DE LOS TRABAJOS ANTE DESASTRE NATURAL

Por Fernando Mora Guillén.

Claudia Sheinbaum al frente de los trabajos ante desastre natural.

Trump logra por segunda ocasión la Paz.

Ajustes al marco jurídico para el Agua.

El pasado fin de semana la Presidenta Claudia Sheinbaum, dejó a la vista su preocupación e interés; su estilo personal de gobernar. A diferencia de Andrés López, un gobernante insensible, que justificaba “temporada de zopilotes, y necesidad de cuidar la investidura presidencial”, para no acudir a atender las emergencias; Claudia Sheinbaum, decidió desde los primeros momentos de sufrimiento y afectación, estar cercana a la gente y atender la emergencia.

El fin de semana viajó a Puebla, en dónde con experiencia el Gobernador Alejandro Armenta, armó el arribo y recorrido de la Presidenta Sheinbaum por la región afectada, por la depresión tropical.

En Hidalgo, Julio Menchaca Salazar, dejó al descubierto su falta de operación para la vista de la mandataria; y aunque con errores logísticos, logró de panzazo sacar a flote la situación.

En Veracruz fue el caos; en Poza Rica que no gobierna Roció Nahle García, la Presidenta Claudia Sheinbaum enfrentó reclamos y malos modos. Su carácter la sacó avante de una situación sin control, en la que jóvenes de la Universidad Veracruzana la increparon, y demandaron agilidad en la operación de ayuda.

Claudia Sheinbaum dejó al descubierto su estilo personal, cercana a la tragedia, como lo ha mostrado en otros malos momentos, a lo largo de este primer año de administración.

El lunes recorrió Querétaro y San Luis Potosí, sin mayores contratiempos. En ambas entidades gobernadas por Acción Nacional, y el Partido Verde, le fue mejor que en las entidades gobernadas por Morena.

Tómelo con atención. – El Presidente de los Estados Unidos logró este inicio de semana se firmará el fin de lo que llamó la Guerra entre Israel y Palestina; el segundo conflicto armado al que pone fin, a menos de un año del inicio de su mandato, pese a que los organismos internacionales se han negado, a reconocer su espíritu pacifista.

Hace algunas semanas, ante la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, el mandatario estadounidense, manifestó su pesar ante la falta de reconocimiento del organismo, al no haber recibido una misiva de felicitación por sus gestiones, para controlar y terminar con graves conflictos, como las diferencias entre Israel e Irán.

Se auto promovió para ser candidato al Premio Nobel de la Paz sin éxito, y aún así sigue avanzando por la Paz, en medio de hostilidades con China, que han marcado el inicio de una batalla comercial, tras imponer nuevos aranceles y un control a las exportaciones.

Tómelo con Interés.- La semana pasada, la Presidenta Claudia Sheinbaum, dejó en claro que las concesiones para el uso del Agua serán revisadas y controladas. La administración del vital líquido, debe estar en manos del estado para beneficio del Pueblo, y no como ha sucedió en manos de particulares para su uso, disfrute, y beneficio.

El Gobierno Federal ha elaborado una reforma que busca garantizar el control del Agua, y que concesiones sobre las que han sido mal usadas vuelvan al estado. No se puede permitir ya, que particulares comercialicen el vital líquido y se beneficien del mismo, destacó Sheinbaum Pardo.

Twitter: @Fernando MoraG

Facebook: Fernando Antonio Mora

*Maestro en Comunicación Institucional por la Universidad Panamericana.

*Socio Fundador del Colegio Nacional de Licenciados en Periodismo.

*Presidente de la Fundación Fernando Mora Gómez por la Libertad de Expresión.