AVIÓN DE LA MARINA QUE PARTIÓ DE YUCATÁN SE DESPLOMA EN TEXAS DURANTE TRASLADO MÉDICO

Un avión de la Marina de México que partió de Mérida, Yucatán, se desplomó en aguas cercanas a la bahía de Galveston, Texas, mientras realizaba una misión de traslado médico. La aeronave formaba parte de un operativo de apoyo humanitario y tenía como destino un hospital en esa región de Estados Unidos.

De acuerdo con información oficial, a bordo viajaban civiles y personal naval. El accidente ocurrió durante la aproximación a la zona costera, en medio de condiciones meteorológicas adversas y baja visibilidad. Autoridades estadounidenses desplegaron un operativo de rescate por mar y aire, en el que se reportaron personas fallecidas y sobrevivientes rescatados con vida.

La Guardia Costera de Estados Unidos y agencias federales de aviación iniciaron las investigaciones para esclarecer las causas del desplome, mientras autoridades mexicanas dieron seguimiento al caso y al apoyo a las familias afectadas.