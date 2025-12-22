BADABUN RECLAMA DERECHOS DE AUTOR SOBRE VIDEO DE PELEA EN EL CONGRESO A EL UNIVERSAL: ¿UNA NUEVA FORMA DE CENSURA?

La polémica volvió a encenderse en el ámbito mediático luego de que El Universal recibiera un reclamo de derechos de autor por parte de Badabun sobre un video que documenta una pelea entre legisladoras de Morena, PAN y PRI en el Congreso de la Ciudad de México. El material, difundido originalmente desde cuentas oficiales del propio Congreso, forma parte de información pública, lo que abrió el debate sobre la validez del reclamo.

Asimismo, existe una denuncia de la periodista —Carolina Rocha— quien afirmó que Badabun intentó apropiarse de los derechos de un video que ella misma grabó con su celular donde se muestra al político Jorge Emilio González (“El Niño Verde”) hablando en un contexto electoral, y luego ese contenido fue desactivado con la leyenda de reclamo por derechos de autor.

Estos casos han generado críticas en redes y comentarios públicos cuestionando si los reclamos de copyright se han usado como una forma de censurar o controlar la difusión de determinados contenidos con implicaciones políticas, especialmente cuando el material fue grabado por ciudadanos o medios que no tienen relación directa con Badabun.

¿Será que Badabun ya es dueña de la señal del Congreso capitalino o sólo es instrumento para censurar imágenes incómodas? A ese ritmo, no se sorprenda si los youtuberos parásitos de la mañanera reclaman derechos sobre imágenes de Cepropie, la productora de la Presidencia”.