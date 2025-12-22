lunes, diciembre 22, 2025
ESTAMOS LISTOS PARA APARECER EN LAS BOLETAS DEL 2027: LIZ HERNÁNDEZ

La secretaria de Gobierno, Elisa Hernández, dejó en claro que está lista para participar en el proceso electoral del 2027, aunque hay que esperar los tiempos y respetar las encuestas que Morena realizará para elegir a sus candidatos.


Y subrayó: “Bueno, vamos a esperar los tiempos, vamos a ver qué se decide por medio de encuestas. Saben ustedes que Morena lo maneja por medio de encuestas, y según la decisión que se tome creo que todos los actores que en algún momento deseamos estar en un cargo público, pues tenemos que también alinearnos a ellas”.


-¿Estará en las boletas del 27?, se le preguntó.


-Pues si la gente sí lo decide, con mucho gusto ahí estaré, estamos listos para eso, respondió Liz Hernández.

