TODAVÍA NO ESTÁ LISTO EL DUCTO DE HOBOMÓ Y POR ESO NO SABEMOS EL VOLUMEN EXACTO DE AGUA QUE LLEGA A LA CIUDAD: ÁLVARO GUTIÉRREZ

Porque aún no está concluida la obra del ducto de Hobomó, la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Campeche no se sabe el volumen exacto de agua que llega a la ciudad, además de que sectores como Siglo XXI, Siglo XXIII e Imí carecen del vital líquido, reveló su director Álvaro Gutiérrez Castro.

-El metro cúbico que llega a Campeche ¿cómo es esa situación?, se le preguntó.



-Esa es una buena pregunta, porque todavía la obra no está terminada, por lo tanto, más adelante sí podríamos darles ese dato, respondió.

-¿Actualmente, cuánto se bombea?, ¿tiene usted un dato específico?, se le interrogó.



-No, ese dato lo tiene el servicio municipal: el Smapac, contestó.



Y agregó: “Ellos están bombeando. El tema que nos ocupa nosotros como Gobierno del Estado es poder hacer la infraestructura para que el agua que está en Hobomó pase por el Smapac y tenga la posibilidad de distribuir a través de redes el agua donde hoy no tienen”.



Hay muchas colonias que no tienen el vital líquido, el sector suroeste, en lo que son Siglo XXI, Siglo XXIII e Imí, carecen de agua, y por eso es que no hay desarrollo de vivienda, refirió Gutiérrez Castro.



De si hay dificultades técnicas para introducir tuberías, el funcionario expresó que Campeche es muy noble para ese aspecto, pues “los materiales son suaves y esa escala es muy manejable, además, los cerros no son tan altos, entonces no es algo realmente complicado hacer”.



Lo complicado -reveló por último-, está en buscar las vías por donde pasar el agua, porque nos topamos con tierras privadas, nacionales y ejidales y hay que conseguir todas esas anuencias.