DIRECTOR DE ADUANAS DE AMLO Y SHEINBAUM TIENE DEPARTAMENTO DE LUJO EN CANCÚN Y 10 PROPIEDADES, DE LAS CUALES 5 “ESCONDIÓ”: LORET DE MOLA

Durante una nota-reportaje transmitido para Latinus Investiga, el periodista Carlos Loret de Mola expuso que Rafael Marín Mollinedo, el director de la Agencia de Aduanas del Gobierno de Claudia Sheinbaum, tiene un departamento de lujo (con spa, marina con 20 posiciones para yates, gimnasio, albercas, acceso a playas de 250 metros y campo de golf de 18 hoyos) en Cancún.



Además, cuenta con 10 propiedades, cinco de las cuales escondió de su declaración patrimonial, agregó el periodista, y dio a un reporte donde detalla pormenores de la compra del inmueble de lujo, que le costó 15 millones y medio de pesos y está en un complejo de más de 130 departamentos inaugurado en 2022, cuando ya operaba la red de huachicol fiscal investigada por la Fiscalía General de la República (FGR) y cuando tenía el mismo cargo durante el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, de quien es cercano y de quien fue en el Gobierno de la Ciudad de México de 2000 a 2005 el encargado de la Red de Transporte de Pasajeros y director general de Servicios Urbanos.



Ya en la Presidencia de AMLO también tuvo cargo y a finales de 2022 recibió el cargo de Aduanas, donde estuvo 7 meses y en agosto de 2023 fue enviado a Suiza como representante de México ante la Organización Mundial de Comercio hasta finales de febrero de este año, cuando la presidenta Claudia Sheinbaum lo volvió a nombrar director de Aduanas.



Del departamento, Marín Mollinedo sólo pagó la inversión inicial de 4.9 millones de pesos, y ya como funcionario pagó lo demás, aunque nunca lo ha habitado. También es dueño de una empresa de venta de frutas y verduras y se perfile como candidato a gobernador de Quintana Roo en 2027, expuso el reporte.