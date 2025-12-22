lunes, diciembre 22, 2025
Lo último:
Nacionales

REAPARECE ENRIQUE PEÑA NIETO EN EL ESTADO DE MÉXICO: AZUCENA URESTI; ES POR ASUNTOS FAMILIARES

Por medio de sus redes sociales, la periodista Azucena Uresti reportó que el expresidente Enrique Peña Nieto fue visto el pasado fin de semana en Metepec, Estado de México, concretamente en las inmediaciones de las oficinas del SAT, sobre avenida Las Torres.


El regreso del exmandatario a México se debe a cuestiones familiares, pues su madre tiene problemas de salud, según reportó Mario Mal hace unos días, añadió la periodista.

También te puede gustar

EN REDES: NO CUMPLIRÉ SENTENCIAS EN MI CONTRA POR DENUNCIAS DE LAYDA: FERRIZ HIJAR

UFC: Luchador mexicano detenido por asesinato podría tener pena de muerte

ANTE POLÉMICA POR CENSURA, SHEINBAUM PROPONE CAMBIOS A LA LEY DE TELECOMUNICACIONES

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *