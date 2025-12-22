REAPARECE ENRIQUE PEÑA NIETO EN EL ESTADO DE MÉXICO: AZUCENA URESTI; ES POR ASUNTOS FAMILIARES

Por medio de sus redes sociales, la periodista Azucena Uresti reportó que el expresidente Enrique Peña Nieto fue visto el pasado fin de semana en Metepec, Estado de México, concretamente en las inmediaciones de las oficinas del SAT, sobre avenida Las Torres.



El regreso del exmandatario a México se debe a cuestiones familiares, pues su madre tiene problemas de salud, según reportó Mario Mal hace unos días, añadió la periodista.