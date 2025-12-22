LE REPROCHAN A LA PRESIDENTA EL INCUMPLIMIENTO DE OBRAS PROMETIDAS POR GOBIERNO DE AMLO

Pobladores de San Miguel Xaltocan, Municipio de Nextlalpan, ubicado junto al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, lograron saltar la cerca que resguarda el Tren Suburbano, donde iba la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, para reprocharle el incumplimiento de las obras prometidas en la asamblea del 10 de marzo de 2019, cuando les pidieron autorización para construir el AIFA en terrenos del pueblo.

En lo que fue el primer viaje de prueba del Suburbano en el tramo Lechería-AIFA, la mandataria no había hecho ninguna parada, pero ante los reclamos de manifestantes decidió quedarse a escuchar.

Le expresaron: “Nosotros apoyamos a Andrés Manuel López Obrador. No nos han atendido, no nos han cumplido con todo lo prometido”, a lo que la Presidente respondió: “Sí, sí”.

El vecino Francisco Xavier Arrieta dijo al medio Reforma que la principal promesa que no se ha cumplido es el dranaje y el colector de agua.

Además, se comprometieron a una universidad, una preparatoria, un centro ceremonial, un deportivo y un hospital, detalló.