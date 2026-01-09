CASO JORGE GONZÁLEZ–LAYDA SANSORES ESCALA Y MEDIOS NACIONALES REPLICAN LA CENSURA

Mientras se endurece la confrontación desde el poder contra la crítica, medios nacionales retomaron el caso del periodista Jorge Luis González Valdez y la gobernadora

Layda Sansores San Román. Este jueves, Radio Fórmula informó que la agente del Ministerio Público de la Fiscalía General de Campeche solicitó una pena de dos años de prisión y una multa económica contra el exdirector del diario Tribuna, durante el espacio Por la Mañana, conducido por Manuel Feregrino.