viernes, enero 9, 2026
Lo último:
LocalesNacionales

CASO JORGE GONZÁLEZ–LAYDA SANSORES ESCALA Y MEDIOS NACIONALES REPLICAN LA CENSURA

Mientras se endurece la confrontación desde el poder contra la crítica, medios nacionales retomaron el caso del periodista Jorge Luis González Valdez y la gobernadora

Layda Sansores San Román. Este jueves, Radio Fórmula informó que la agente del Ministerio Público de la Fiscalía General de Campeche solicitó una pena de dos años de prisión y una multa económica contra el exdirector del diario Tribuna, durante el espacio Por la Mañana, conducido por Manuel Feregrino.

También te puede gustar

Sorprende manatí en la Laguna de Términos

Exhiben a presuntos estudiantes robando en plaza de la avenida Central  

Hay más de 40 docentes contagiados de Covid-19: CNTE

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *