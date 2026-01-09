EJECUTAN A OPOSITOR DEL TRANSPORTE ILEGAL EN CIUDAD DEL CARMEN

Ciudad del Carmen.- Mientras el gobierno estatal mantiene una política de confrontación contra periodistas y voces críticas, la inseguridad continúa avanzando en Campeche. La noche de este jueves fue asesinado a balazos el taxista y líder transportista José López Fuentes, conocido como “Don Joseíto”, mientras conducía su unidad de alquiler en calles de la colonia Arroyo de los Franceses, en Ciudad del Carmen. Hombres armados que se desplazaban a bordo de una motocicleta interceptaron al conductor y le dispararon en repetidas ocasiones, provocándole la muerte en el lugar. El ataque ocurrió en las inmediaciones de la calle Nueva Venecia. El cuerpo quedó recostado sobre el volante del taxi número económico 2260.

José López Fuentes no era un taxista más. Era una de las voces más visibles y combativas del gremio transportista en Ciudad del Carmen, opositor frontal del transporte ilegal y participante constante en bloqueos, manifestaciones y protestas en defensa del servicio regulado.

El pasado 29 de diciembre, el líder transportista acusó públicamente que en la Agencia Reguladora del Transporte del Estado de Campeche persistía una omisión sistemática para atender los problemas del sector. Señaló que la inacción de sus directivos había dejado al gremio en el abandono y afirmó que ya habían pasado cuatro directores sin resultados, mientras las promesas se acumulaban desde hacía casi un año sin acciones concretas.

En esa misma declaración, sostuvo que, al dejar el cargo, los propios directores del organismo responsabilizaban a la gobernadora Layda Sansores San Román de la falta de decisiones y soluciones.

Hoy, esa voz crítica fue silenciada a balazos. Su asesinato se suma a un contexto de violencia creciente en Ciudad del Carmen y en la entidad, donde la impunidad y el temor avanzan mientras el gobierno concentra esfuerzos en judicializar a periodistas y endurecer el discurso contra la crítica, la violencia avanza sin contención en las calles de Campeche.