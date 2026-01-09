EN LAS TRIPAS DEL JAGUAR: 09 DE ENERO DE 2026

GOBIERNO DE LAYDA ES CORRUPTO: ENCUESTA.

La encuesta nacional de noviembre “Asi van los 32 gobernadores”, realizada por Arias Consultores, confirma la alarmante crisis que atraviesa el Gobierno de Todos los Sansores: Sólo el 18.9% de los campechanos aprueba el desempeño de Layda Sansores, el 79.4% cree que Layda Sansores miente y el 68.6% estaría de acuerdo en que se le revoque el mandato y se largue de una vez. ¿Será que a eso se deben los rumores de su anticipada salida?

Revisemos más resultados de la encuesta: El 35.8% de los campechanos piensa que está bien su relación con la presidente Claudia Sheinbaum, el 20.2% cree que los empresarios tienen confianza para invertir ahora y un 19.4% considera que se encuentra bien la economía y el empleo en la entidad. A pesar de qué se acaba de estrenar el nuevo sistema de transporte público, sólo el 38% piensa que opera bien y el 34% piensa que el turismo camina. Números deplorables de un gobierno cada vez más funesto.

Pero aún hay más: solo el 24.6% considera que se encuentra bien la obra pública, un 20.1% cree que los servicios de salud están bien, apenas un 11.6% considera que sí se combate la corrupción, solo el 12.9% cree que esta bien la seguridad, mientras un 71.1% siente que se vive inseguro en Campeche. Por cierto, el mayor problema que arrastra esta nefasta administración de Layda Sansores, según los encuestados, es la corrupción. ¿Será que por eso le apodan doña Corrupta?

VELADOS ACUERDOS ENTRE MC Y MORENA.

La columna Bajo Reserva, de El Universal, deja evidencia de la existencia de acuerdos discretos y hasta de una posible alianza política entre los partidos Morena y Movimiento Ciudadano. Las agendas legislativas de ambos han coincidido en muchos temas, como ahora con el de Venezuela, en el que MC prefirió el silencio. Leamos.

“La bancada de Movimiento Ciudadano optó por desmarcarse de la oposición al no criticar a Nicolás Maduro, y ni siquiera mencionar temas como el éxodo de 8 millones de venezolanos o la crisis de derechos humanos en ese país y ni el desmantelamiento de las instituciones democráticas. Los senadores naranjas se apegaron al guion de la autollamada Cuarta Transformación y se limitaron a criticar la detención de hoy expresidente y el intervencionismo de Estados Unidos. Los caminos de MC y Morena siguen apuntándose cada vez más, nos hacen ver.”

No es descabellado considerar que Morena tenga en MC su plan B. La creciente inconformidad ciudadana por los pésimos resultados y la corrupción en el partido guinda se reflejarán en las boletas en las elecciones de 2027. Por ello necesitan ver desde ahora con qué opositores van a poder trabajar. En Campeche Layda Sansores es un lastre para su partido, al cual, nos comentan, ya están buscándole un remedio.