jueves, enero 8, 2026
DIPUTADA DE MORENA QUE PRESIDE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD EN TLAXCALA NO SABE A QUIÉN LE CORRESPONDE EL MANDO ÚNICO: VERO ISLAS

“Vamos a trabajar, vamos a seguir trabajando, denos la oportunidad primero pues, eh seguir, se están implementando nuevas leyes, vamos a seguir trabajando, y nada más”, atinó a responder la diputada morenista Brenda Villantes, al preguntarle cuáles son las funciones de la Comisión de Seguridad que ella preside y a quién corresponde el Mando Único, expuso la analista y crítica política Vero Islas en un video publicado en sus redes sociales.


Y a la pregunta de cuántos artículos tiene la Constitución local, la legisladora respondió: “Muchas gracias”, y se retiró.

Vero Islas agregó el siguiente texto a la publicación: “…¡No supo que contestar! ¡En manos de estos ignorantes estamos!”.

