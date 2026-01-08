AL NO SER OBLIGATORIO, INVITAN A EMPLACAR BICICLETAS “PARA TENER CERTEZA JURÍDICA”; HACERLO CUESTA 113.14 PESOS

Bajo el argumento de que el tema de emplacar bicicletas es medida de seguridad y de certeza jurídica de ese bien, aunque no es obligatorio, el administrador general del Servicio de Administración Fiscal, Julio Camacho Galán, precisó que el costo de la placa es de 1 UMA, es decir, de 113.14 pesos.



En contraparte, expuso que las bicicletas que parecen motitos ya están contempladas por la ley como motocicletas por la potencia de sus motores eléctricos, por lo tanto, esos dueños sí están obligados a emplacar.

Tomado de NCS Noticias.