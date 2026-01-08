MEDIOS NACIONALES CONTRA CENSURA DE LAYDA

Solicitan prisión contra comunicador de Campeche por incitar odio contra la gobernadora Sansores

Vía: La Jornada

Campeche, Camp. La agente del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado de Campeche, Jennie Clarivel Mendieta pidió a la jueza Guadalupe Martínez Taboada pena de dos años de prisión y multa contra el ex director de Tribuna, Jorge González Valdez y el representante de la empresa Organización Editorial del Sureste, Isidro Yerbes Cruz, por los presuntos daños causados a la gobernadora Layda Elena Sansores San Román por el delito de incitación al odio.

En la audiencia intermedia de una hora que se efectuó este jueves, y que fue suspendida para reanudarla el 10 de febrero a las 10 de la mañana, la juzgadora advirtió que en esa fecha deberá terminar lo que corresponde a esta etapa, para poner el caso a disposición de un juez de lo penal.

El periodista González Valdez recordó que están pendientes de resolución dos amparos, uno de no vinculación a proceso y el otro que ataca las medidas cautelares, por lo que la determinación de la jueza quedaría sin efecto.

Lo mismo ocurre con la postura de la juzgadora, que amenaza con la aplicación de multas y arresto en el supuesto de que González y Yerbes no comparezcan a la conclusión de la sesión de la etapa intermedia.