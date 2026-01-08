EL GOBIERNO CUBANO “ESTÁ MUY CERCA DE CAER”: TRUMP; “FIN DE APOYO VENEZOLANO PRECIPITARÍA SU DERRUMBE, Y CONTINUARÁ LA POLÍTICA DE PRESIÓN”

Durante una entrevista en un programa de radio de corte conservador, el presidente norteamericano Donald Trump volvió a insistir este jueves en que cree que el Gobierno cubano “está muy cerca” de caer, pero evitó amenazar con una intervención directa.

Trump afirmó que creía en la posibilidad de una pronta caída del Gobierno de Miguel Díaz-Canel, cuando el comentarista conservador Hugh Hewitt le preguntó sobre el tema en una entrevista.

Sin embargo, no hizo alusión a una posible intervención en el terreno al asegurar que “no se puede ejercer mucha presión”, y dijo que la posible caída del régimen estaría vinculada a que La Habana está perdiendo el respaldo económico de Venezuela, luego de que EU capturara al presidente Nicolas Maduro y avanzara esta semana acuerdos políticos y económicos con el Gobierno interino de Caracas.

Aunque Trump evitó hablar de operaciones en Cuba, resaltó durante la entrevista que la política de presión de su Administración sobre La Habana continuará.

Vías: El Universal y MVS Noticias.