PETICIÓN DE PRISIÓN A JORGE GONZÁLEZ ES MENSAJE DE TERROR A QUIEN SE ATREVA A INCOMODAR AL PODER: FRENTE AUTÓNOMO DE RESISTENCIA RADICAL

En su página de redes sociales, la organización no gubernamental Frente Autónomo de Resistencia Radical recriminó la solicitud de prisión del Gobierno de Layda Sansores contra el periodista Jorge Luis González Valdez, ya que pretenden disfrazar de “justicia” un mensaje de t3rror dirigido a quien se atreva a incomodar al poder.

El texto, cuyo título es “Si callan al periodista, ¿quién da su voz?”, señala: “Lo que hoy pretenden disfrazar de “justicia” no es otra cosa que censura es castigo ejemplar. Es un mensaje de terror dirigido a cualquiera que se atreva a incomodar al poder. Solicitar prisión contra un comunicador bajo el pretexto de ‘incitación al Ød¡o’ cuando lo que existe es crítica, denuncia y disenso, no es un error, es una estrategia deliberada de silenciamiento. Cuando el aparato del Estado se activa para perseguir voces incómodas, la libertad de expresión deja de ser un derecho y se convierte en un riesgo”.

Agrega que “hoy es un periodista, mañana serán activistas, defensoras y defensores de derechos humanos, colectivas, medios independientes y toda persona que no se arrodille ni se alinee a intereses políticos, económicos o personales; lo decimos con absoluta claridad: el precedente es peligrosísimo, cr¡minal¡zar la crítica abre la puerta a la represión sistemática y callar hoy es firmar nuestra condena mañana”.

Esto, indica por último, no va de nombres ni de partidos, va de un poder que no tolera la crítica y que responde con fiscalías, jueces y amenazas, va de un mensaje disciplinador brutal y explícito: “Si hablas, te castigamos”. A quienes luchan desde la autonomía, la ética y la defensa real de los derechos humanos les decimos que no se acoplen, no negocien la dignidad, no normalicen el abuso. La historia es clara y contundente: cuando el poder prueba la mordaza y nadie responde, la mordaza se queda, hoy más que nunca nombrar es resistir, denunciar es una obligación, callar no es una opción.