FRENTE FRÍO 11 TRAE LLUVIAS, NORTE Y LAS PRIMERAS HELADAS DE LA TEMPORADA

TEMPERATURAS MÍNIMAS DE HASTA 14 GRADOS PARA LA MADRUGADA DEL VIERNES.

El frente frío número 11 comenzó su recorrido por la península de Yucatán, provocando lluvias, evento de “Norte” y un marcado descenso de temperatura que podría generar las primeras heladas de la temporada.

De acuerdo con los pronósticos, durante este jueves se prevén lluvias fuertes aisladas en Campeche y Quintana Roo, y precipitaciones moderadas en Yucatán. Las temperaturas máximas oscilarán entre los 26 y 30 grados Celsius, mientras que al amanecer del viernes se esperan valores mínimos de 14 a 20 grados, con posibilidad de registros más bajos en zonas del interior.

La masa de aire polar asociada mantendrá vientos del noroeste de 30 a 50 kilómetros por hora, con rachas cercanas a 60, principalmente en las costas. Las condiciones de frío se prolongarán hasta el sábado, y aunque disminuirán su intensidad el domingo, otro sistema frontal podría reforzar el ambiente fresco al inicio de la próxima semana.