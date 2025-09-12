APARATOSO CHOQUE DE CAMIONETAS DEJA CUANTIOSOS DAÑOS MATERIALES

San Francisco de Campeche.- Un accidente entre dos camionetas sobre la avenida Aviación dejó daños materiales y provocó caos vial durante la mañana de este viernes.

El incidente ocurrió poco antes de las 9:00 horas, cuando una de las camionetas, al no guardar la distancia de seguridad y exceder los límites de velocidad, impactó por alcance a la otra, que se encontraba detenida por el cambio de luz del semáforo. El choque dejó los vehículos varados y obstaculizando la circulación.

Afortunadamente, no se reportaron lesionados. Los conductores dialogaron para llegar a un acuerdo y resolver la situación. La camioneta que provocó el accidente sufrió daños considerables en la parte frontal.