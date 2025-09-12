MOTOMANDADITO CHOCA Y ROMPE DEFENSA TRASERA DE UN TAXI; NO FUE NECESARIO HOSPITALIZARLO

San Francisco de Campeche.- En la avenida Concordia, el conductor de una motocicleta y empleado de la plataforma Didi sufrió golpes en varias partes del cuerpo tras impactarse fuertemente contra la parte trasera de un taxi, cuya defensa rompió.



Al sitio llegaron elementos de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana (SPSC) para abanderar la zona, y paramédicos del Servicio de Atención Médica de Urgencias (SAMU) para auxiliar al motociclista, quien no sufrió lesiones de consideración y dialogó con el taxista para tratar de llegar a un acuerdo.