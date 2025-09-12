viernes, septiembre 12, 2025
Lo último:
Locales

MOTOMANDADITO CHOCA Y ROMPE DEFENSA TRASERA DE UN TAXI; NO FUE NECESARIO HOSPITALIZARLO

Publicad0rTelemar

San Francisco de Campeche.- En la avenida Concordia, el conductor de una motocicleta y empleado de la plataforma Didi sufrió golpes en varias partes del cuerpo tras impactarse fuertemente contra la parte trasera de un taxi, cuya defensa rompió.


Al sitio llegaron elementos de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana (SPSC) para abanderar la zona, y paramédicos del Servicio de Atención Médica de Urgencias (SAMU) para auxiliar al motociclista, quien no sufrió lesiones de consideración y dialogó con el taxista para tratar de llegar a un acuerdo.

También te puede gustar

Advierte Gobernador que Campeche ya no será una ruta fácil para migrantes centroamericanos

telemarwebmaster_gs2m70wg

No todos los expendios venderán cerveza mañana pues no pudieron abastecerse

telemarwebmaster_gs2m70wg

No habrá prorrógas para canje de placas

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *