POR PREPARATIVOS PARA EL GRITO RESGUARDAN PARTE DEL ESTACIONAMIENTO DEL PALACIO DE GOBIERNO

San Francisco de Campeche .- Como parte de los preparativos para la ceremonia del Grito de Independencia a realizarse la noche del próximo 15 de septiembre, una parte del estacionamiento del Palacio de Gobierno fue puesto a resguardo, para evitar contratiempos en los trabajos que se realizarán, entre ellos la colocación de estructuras luminosas relativas a la fecha en la fachada del edificio gubernamental.