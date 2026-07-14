martes, julio 14, 2026
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ALARMANTE EL DESABASTO DE MEDICINAS CONTRA EL CÁNCER; AUMENTAN RECAÍDAS Y TRATAMIENTOS NO DAN RESULTADOS: TANIA GONZÁLEZ

Campeche.- Al recalcar que hace 2 años los diputados de Movimiento Ciudadano (MC) exhortaron a atender la escasez de medicamentos para el tratamiento del cáncer, la diputada naranja Tania González Pérez calificó como alarmante la situación, y advirtió que el desfase de hasta 3 meses en los tratamientos ha aumentado recaídas y por la falta de continuidad no dan resultados positivos.

Este problema no es reciente, y no es suficiente exhortar a las autoridades, porque lo visto en el último año indica que no cambia la situación, aseveró, y propuso que el Gobierno Estatal haga un programa emergente de stock fijo, de sustitución de medicamentos para uno, dos o tres meses, e ir renovando con lo que llega de fuera, pues las asociaciones civiles ya llegaron a un punto clímax en esfuerzos por la situación económica adversa del Estado.

Finalmente, González Pérez recalcó que el desabasto y la tardanza para surtirlo es responsabilidad compartida entre el Estado y la Federación.

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