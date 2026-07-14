DESAPARECE “EL YUCA” EN ESCÁRCEGA; FAMILIA PIDE AYUDA PARA ENCONTRARLO

Familiares de Jesús Eleazar Estrella, conocido como “El Yuca”, solicitaron el apoyo de la ciudadanía para obtener información que ayude a localizarlo, luego de perder contacto con él desde hace varios días.

De acuerdo con sus familiares, Jesús les comentó que se encontraba trabajando en Escárcega y rentaba una vivienda con un amigo. Sin embargo, dejó de responder llamadas y su cuenta de Facebook ya no aparece, situación que incrementó la preocupación de sus seres queridos.

Aunque en un principio les dijo que viajaría a Monterrey, posteriormente les informó que ya no realizaría ese viaje. Su familia únicamente busca saber que se encuentra bien y pidió que, si alguien tiene información sobre su paradero o lo ha visto recientemente, le pida comunicarse con su hermana al 999 498 1401.