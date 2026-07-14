PROPONE RICARDO MONREAL USAR A LA FGR PARA INVESTIGAR QUIÉN FILTRÓ EL AUDIO DE MARINA DEL PILAR: LUIS CÁRDENAS

Al afirmar que la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, debería denunciar penalmente para investigar quién filtró su conversación, el coordinador de los diputados federales de Morena, Ricardo Monreal, propuso usar a la Fiscalía General de la República (FGR) para investigar “quién filtró” la conversación de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, alertó el periodista Luis Cárdenas.

Viene tiempos oscuros, advirtió, y agregó: “Es una conversación de claro interés público. El periodismo no es publicar boletines o declaraciones verbatim y lo sabe bien Monreal. Watergate, Wikilieaks, los Pentagon Papers y un largo etcétera se hicieron públicos a base de filtraciones. ¿Por qué Marina del Pilar quiere cooperar con Estados Unidos? ¿Qué debe? ¿De qué se quiere salvar?”.

Monreal no es ningún improvisado, sabe muy bien cuál es el peso de la historia. No hay tiranías eternas. Qué gran golpe a su legado, añadió Luis Cárdenas.