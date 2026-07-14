ULISES LARA RENUNCIA A LA FGR A 6 MESES DE SER DESIGNADO, EN MEDIO DE LA CONTROVERSIA POR EL PILOTO QUE LLEVÓ A “EL MAYO”

Tras apenas 6 meses y medio en el cargo, pues llegó apenas el 2 de enero de este año, Ulises Lara López renunció como fiscal especial en Investigación de Asuntos Relevantes de la Fiscalía General de la República (FGR).

El anuncio ocurre mientras la FGR enfrenta una controversia relacionada con el piloto que trasladó ilegalmente a Ismael “El Mayo” Zambada a Estados Unidos.

Fuentes ministeriales revelaron que se va por “motivos personales”, sin especificar cuáles, y que su salida se hará efectiva a partir de mañana miércoles.

Además, se reportó que la Fiscalía General de la República (FGR) sólo está esperando en decidir quién será su relevo, para informar sobre la renuncia.

Así, Lara López se convierte en el primer colaborador de Ernestina Godoy, fiscal general de la República, en renunciar al cargo.

Antes de integrarse a la FGR, Ulises Lara fue vocero y encargado de despacho de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

Su trayectoria también incluye cargos en el sector educativo y de procuración de justicia, aunque su nombramiento como posible fiscal capitalino generó controversia por los requisitos de experiencia profesional y la obtención de su título en Derecho.

Fuentes: Reforma y El Imparcial.