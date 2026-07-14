RETIRA EL AYUNTAMIENTO 8 TONELADAS DE CACHARROS EN VISTA HERMOSA

San Francisco de Campeche.- Como parte del programa permanente de descacharrización y de la estrategia impulsada por la alcaldesa de Campeche, Biby Rabelo de la Torre, para fortalecer los servicios públicos y prevenir el riesgo de enfermedades como dengue, zika, chikungunya y paludismo, la Alcaldía de Campeche retiró cerca de 8 toneladas de cacharros en el fraccionamiento Vista Hermosa.

En jornada de 2 turnos, brigadas de Servicios Públicos recolectaron aparatos electrónicos descompuestos, láminas, colchones en mal estado, sillas, plásticos y otros objetos que representaban focos potenciales para la proliferación de mosquitos, roedores, serpientes y otras especies de fauna nociva.

De manera gradual, la descacharrización ha llegado a colonias y fraccionamientos como Residencial La Hacienda, Colonial Campeche, Kalá, San Rafael, Siglo XXI, Ex Hacienda Kalá, 20 de Noviembre y ahora Vista Hermosa.