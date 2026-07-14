DESCONTÓN GUINDA

Que quede constancia de la violación a las leyes en que incurren el partido guinda y sus candidatos. De manera descarada están desviando dinero público para impulsar y promover a sus candidatos…

–“Oigan ¿ya vieron las noticias sobre las campañas adelantadas de los abanderados guindas en todo el país? Resulta que no solo es el chilango Pablito el que anda desbocado, sino que en varios estados donde se saben en desventaja, están haciendo lo que en las peleas de barrio se conoce como “descontón”, es decir, están tratando de dar ellos el golpe primero” señaló el bolero don Memín a sus amigos de tertulia.

–“Y tampoco va solo el tal Pablito, respondió doña Chela. Este domingo estuvieron en el Camino Real realizando sus “asambleas de la transformación” y llevando a los “referentes” que fueron palomeados por la gobernadora. Por ejemplo, además del Carmelo-chilango, estuvo también la Tía Liz, posicionándose para la diputación federal”.

–“¡Cómo va a ser? Preguntó asombrado el poeta Casimiro. ¿No llevaron entonces a Juana la Loca, quien también ya dijo que va competir por la diputación federal? ¿Si no lo llevaron a esa asamblea, quiere decir entonces que está vetado de la carrera por la candidatura? ¿Pues no que era el consentido de su comadre la Tía gobernanta? “ interrogó.

–“Yo veo que ese descontón de que habla mi rechoncho amigo lustrador de zapatos, externó con su sapiencia de siempre don Julián, no solo se lo están dando los guindas a sus adversarios de la oposición, sino que entre ellos mismos se están agarrando a guamazos, porque hay unos aspirantes que va con el aval de la gobernadora y otros que se mueven como puedan. Lo único seguro es que este desgarriate va terminar dividiendo aún más a ese partido” pronosticó.

–“Es bueno que los medios de información denuncien estas campañas anticipadas, para que quede constancia de la violación a las leyes en que incurren el partido guinda y sus candidatos. De manera descarada están desviando dinero público para impulsar y promover a sus candidatos y nadie hace nada. Es aberrante que el Gobierno tenga dinero para sus precampañas, pero que no resuelva el desabasto de medicamentos y equipos en el Hospital Oncológico” lamentó don Memín.

–“Todo el Gobierno está de cabeza, intervino doña Chela. No hay dinero para maíz y fertilizantes de los campesinos maiceros, desvían la gasolina que se debió entregar a los pescadores ribereños, y gastan millones de pesos en un inútil barquito, en lugar de surtir con medicinas a los hospitales, principalmente al Oncológico. De verdad que no tienen vergüenza los que actualmente nos gobiernan” despotricó.

–“Hay que llevarles la cuenta de todo lo que han dejado de hacer en beneficio del pueblo, y todo lo malo que están haciendo para apuntalar a sus candidatos. Que nos sirva de motivación para no volver a votar por ellos, y para que, a la hora de elegir lo hagamos por quien o por quienes sí han dado resultados” exhortó el viejo Julián.