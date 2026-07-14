martes, julio 14, 2026
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INICIA SRE ACCIONES CONTRA SERVICIO DE CONTROL DE INMIGRACIÓN Y ADUANAS DE EU POR MUERTES DE MEXICANOS

A través de un comunicado, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que inició acciones por los fallecimientos de mexicanos bajo custodia o en operativos del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE) en Estados Unidos.

Lo anterior, en seguimiento a las medidas anunciadas la semana pasada por la presidenta Claudia Sheinbaum: denuncia ante el Departamento de Justicia de EU, denuncias ante fiscalías estatales, acciones civiles de cese y desistimiento y comunicación al Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos.

Estas medidas, apuntó la SER, corresponden a la etapa de investigación, paso previo indispensable para el ejercicio de las acciones judiciales que procedan conforme a derecho.

Video: N + Foro.

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