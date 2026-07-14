¡ATIENDAN EL TEMA ELÉCTRICO! SI HAY CIERRE CARRETERO ARRUINARÁ LA FERIA DEL CARMEN Y LA ECONOMÍA DE COMERCIANTES DEL AFA

Ante la posibilidad de que se repitan los bloqueos carreteros en la Península de Atasta, comerciantes del mercado público Alonso Felipe de Andrade (AFA) hicieron un llamado a las autoridades para atender de manera urgente las demandas relacionadas con el servicio de energía eléctrica, pues el cierre de la carretera durante la Feria del Carmen afectará sus ventas.

Antonio del Carmen Saldívar Chablé, propietario de la taquería “El 3 de Mayo”, señaló que aunque comprenden las inconformidades de los habitantes de Atasta, un nuevo bloqueo perjudicaría a cientos de comerciantes que dependen de la llegada de visitantes durante esta temporada.

Recordó que el año pasado los cierres carreteros afectaron considerablemente sus ventas, ya que muchas personas no pudieron llegar a la Isla, sólo algunos peregrinos y clientes provenientes de Macuspana y otras localidades hicieron el recorrido por rutas alternas para cumplir su promesa de visitar a la Virgen del Carmen.

En cuanto a la actividad comercial, explicó que actualmente las ventas en el área de alimentos del mercado se encuentran entre un 60 y 70 por ciento, pero confían en que con las festividades anuales, las vacaciones de verano y las celebraciones religiosas, aumenten a entre 90 y 100 por ciento.

Indicó que los eventos con mayor afluencia de visitantes son el tradicional paseo de la Virgen del Carmen por mar y la procesión por tierra, fechas en las que esperan una importante derrama económica para los locatarios.

Finalmente, aseguró que los comerciantes ya se preparan con suficiente mercancía para atender la demanda, aunque reconoció que, si la carretera permanece libre y se registra la afluencia esperada de turistas y peregrinos, en algunos momentos podrían incluso verse rebasados por la cantidad de clientes.