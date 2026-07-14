PIDEN ASOCIACIONES QUE EL CENTRO DE AUTISMO INCLUYA ATENCIÓN AL TDAH Y ESCUCHE A ESPECIALISTAS

La Ley de Autismo de Campeche debe transformarse en una Ley de Neurodivergencias que contemple también trastornos como el Déficit de Atención e Hiperactividad y la dislexia, planteó la presidenta de la Asociación de TDAH en Campeche, Verónica Peraza.

Quien además pidió que la asociación sea tomada en cuenta en los foros para la creación del Centro de Autismo, al señalar que cuentan con especialistas y modelos de atención para capacitar al personal que integrará ese espacio.

Peraza Méndez informó que buscarán presentar al Congreso una propuesta de Ley de Neurodivergencias, al considerar que el autismo y el TDAH no deben legislarse por separado.

También advirtió que persiste la discriminación hacia niños con TDAH en las escuelas por la falta de protocolos y modelos de atención, por lo que reiteró la disposición de la asociación para colaborar con las autoridades.