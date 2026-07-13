EN LAS TRIPAS DEL JAGUAR | 13 DE JULIO DE 2026

5 AÑOS VIAJANDO CON CARGO AL ERARIO.

Mientras la economía de Campeche continúa decreciendo desde que inició esta corrupta y nefasta administración, Layda Sansores ha realizado al menos 150 viajes que costaron al erario público no menos de un millón 183 mil pesos, reveló opacamente la Coordinación General de la Oficina de la Gobernadora en respuesta a una solicitud vía transparencia realizada por La Razón de México.

“La relación de viajes no especifica cuáles se realizaron en avión o qué tipo de transporte utilizó la mandataria. Tampoco informa la fecha, ni el motivo de cada comisión, ni el desglose de gastos por alimentación, hospedaje y viáticos… La información proporcionada no cuenta con documentación que advierta si en los traslados antes descritos asistió algún tipo de acompañante”.

Lo cierto es que Layda Sansores vive viajando, se ausenta 5 días cada semana, de jueves a martes, ha pasado la mitad de su gobierno ausente. Los privilegios del poder que goza la familia Sansores están a la vista de todos los campechanos: se pasean en suburbans de lujo conducidas por choferes y escoltadas por policías armados, y viajan por el mundo sin necesidad de un presupuesto. ¿Y los pobres? Bien, gracias.

MOVIMIENTO CIUDADANO, ADELANTE EN ENCUESTAS.

Fernando Crisanto, columnista del Diario Puntual, reporta que “con base en datos más recientes de La Encuesta MX y México Elige, la oposición tiene posibilidades de arrebatar a Morena y sus aliados dos estados: Campeche y Sinaloa. En el caso de Campeche, La Encuesta MX del 8 de junio da el triunfo a Movimiento Ciudadano con el 36.1% de las preferencias, aunque Morena le sigue con un resultado muy cerrado con el 35.8%.”

El columnista refiere que los antecedentes de corrupción de ambos mandatarios estatales afectaron la percepción de Morena, lo que obligará a buscar alternativas diferentes en las próximas elecciones. “Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa, fue señalado por autoridades estadounidenses de tener presuntos vínculos con el narcotráfico; mientras que Layda Sansores es señalada por organizaciones como Artículo 19 de censura y acoso judicial contra periodistas”.

Habrá que añadir que a Layda Sansores también se le vincula con el crimen organizado, que su nombre también figura en la lista negra de las autoridades estadounidenses, que financió su campaña con dinero del huachicol fiscal, y que ha sido la peor gobernadora que ha padecido Campeche, pues no se ven por ningún lado los más de 130 mil millones de pesos que ha manejado.