FOCO DE CONTAMINACIÓN ALERTA A VECINOS DE LA COLONIA CENTRO POR CARNICERÍA

Habitantes de la calle 42 por 25, en la colonia Centro, denunciaron un presunto foco de contaminación generado por una carnicería, al señalar que diariamente se vierten aguas residuales hacia la vía pública.

Según los vecinos, los escurrimientos provienen de la fosa del establecimiento y contienen residuos de carne y líquidos de equipos de refrigeración, provocando malos olores que se perciben en varias calles de la zona. Los residentes manifestaron su preocupación por los posibles riesgos a la salud, sobre todo para adultos mayores, niños y personas con sistemas inmunológicos vulnerables.

Ante esta situación, los habitantes solicitaron la intervención de autoridades de Medio Ambiente, Protección Civil y de la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado de Campeche (COPRISCAM) para inspeccionar el establecimiento y aplicar las sanciones correspondientes.

Señalaron además que no sería la primera vez que una sucursal de esta cadena enfrenta este tipo de señalamientos, recordando que una carnicería de la misma empresa en la zona del Chechén fue clausurada anteriormente.