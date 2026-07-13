ARROLLAN A MOTO TAXI Y DEJA DOS LESIONADAS EN EL CRUCE DE CALLE 67

Una conductora de moto taxi y su pasajera resultaron con diversos golpes tras ser arrolladas por una camioneta color blanca en el cruce de la calle 67 por avenida Solidaridad en esta ciudad.

De acuerdo con los reportes, la moto adaptada circulaba por la avenida Solidaridad de la Unidad Militar hacia el monumento al Chiclero cuando la camioneta, que transitaba en sentido contrario, intentó doblar en el cruce de la 67, provocando el !mp∂ctø que volcó la unidad.

Socorristas de la ambulancia SAMU atendieron a la conductora y a la pasajera, canalizándolas a un centro hospitalario para su valoración médica. Según el peritaje de la policía municipal, el responsable fue el conductor de la camioneta, un hombre de la tercera edad, quien viajaba acompañado de su esposa, quien sufrió crisis nerviosa y algunos golpes derivados del accidente y también fue atendida por paramédicos.