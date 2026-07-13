QUIEN NO ESTÉ FELIZ EN MÉXICO DEBERÍA IRSE, AFIRMA DIRIGENTA DE MORENA EN COLIMA

Al afirmar que México es maravilloso, grandioso y con una economía estupenda, Mitzuko Márquez, presidenta de Morena en Colima, dijo que “todo aquel que no esté feliz en este país debería retirarse”.

La declaración ocurrió mientras defendía a Claudia Sheinbaum por el caso de Ismael “El Mayo” Zambada, por lo cual también pidió cerrar filas con la presidenta.

El analista político Juan Ortiz agregó que Morena Colima acusó que Estados Unidos intervino en el traslado de “El Mayo”, exigió aclarar la participación del FBI, lo que calificó como una violación a la soberanía, y aseguró que existe una campaña de la “ultraderecha internacional” contra Morena, operada con bots y troles en redes sociales.