CODESVI CULPA AL AYUNTAMIENTO DE FRENAR CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN CAMPECHE

La titular de la Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda (Codesvi), Elvira de la Peña Abreu, responsabilizó al Ayuntamiento de Campeche de frenar la construcción de casi 3 mil viviendas del Infonavit, argumentando que los retrasos se deben a la falta de permisos municipales.

También reconoció que la dependencia inició la construcción de viviendas del Bienestar sin contar con los permisos municipales ni el deslinde de propiedades, y aunque afirmó que en Campeche no existen suficientes donadores de terrenos para realizar las obras, dijo que si ha habido quienes intentan vender terrenos pero el Gobierno del Estado no tiene dinero, lo que ha provocado retrasos y suspensiones en los proyectos habitacionales.

La funcionaria detalló que Infonavit cuenta con una normativa que exige tener permisos y procedimientos listos antes de iniciar, a diferencia de Conavi, que permite avanzar sin ellos. Explicó que la construcción de viviendas del Bienestar en el fraccionamiento “El Tamarindo” fue suspendida durante 3 meses por falta de permisos.

De la Peña Abreu señaló que el programa de vivienda impulsado por el Gobierno Federal, se realiza sin permisos municipales, lo que ha generado conflictos con Ayuntamientos y propietarios de los terrenos.

La titular de Codesvi señaló que la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) inició la construcción bajo un “convenio marco” que permitía avanzar a la par con la obtención de permisos, pero avanzaron sin las autorizaciones y hubo clausura. También se refirió a la donación de un predio de 14 hectáreas en La Soledad, donde se colocó la primera piedra, pero no se ha podido realizar el deslinde de la propiedad.