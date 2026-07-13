AUDITAR AL HOSPITAL “MANUEL CAMPOS”, EXIGEN; “HAY DESMANTELAMIENTO DE SERVICIOS BÁSICOS, PRECARIZACIÓN LABORAL Y NEPOTISMO”

CIRCULA EN REDES: En redes sociales circula la exigencia para que las autoridades competentes auditen al hospital “Manuel Campos”, debido a que la Dirección y la jefatura administrativa corrieron a personal médico, suplente, de enfermería y de Trabajo Social, argumentando falta de recursos por culpa del IMSS Bienestar.

Ante este panorama, la comunidad hospitalaria hace un llamado urgente a la gobernadora Layda Sansores y a los directivos del IMSS Bienestar, a auditar cada departamento y garantizar trato digno al personal.

Hay una gestión que ha desmantelado los servicios básicos y generado una precarización laboral, expone el inconforme, y revela que la actual administración implementó una serie de movimientos arbitrarios bajo la supuesta escasez presupuestal, pero mientras recorta plazas, causa desempleo y deja áreas desatendidas, persisten prácticas de nepotismo, como la contratación de familiares en puestos administrativos con salarios elevados.

Y mientras las autoridades del nosocomio afirman que no hay dinero, se sabe que por un lado tiene designado un presupuesto y por otro el IMSS Bienestar le destina insumos en general y material para curación, aunque el jabón líquido es más agua para que les rinda, al igual que el papel.

Además, los trabajadores denuncian un ambiente de hostigamiento y abuso laboral para quienes se oponen a las arbitrariedades de la Dirección, manejo irregular de la nómina, donde se han reportado depósitos erróneos seguidos de solicitudes de devolución en efectivo, supuestamente destinados a proveedores externos, y prosperidad patrimonial personal de funcionarios de la administración.

Fuente: La Neta de Campeche.